Adresár Spoločností
BiiR
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o BiiR, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    BiiR specializes in Business Intelligence, focusing on data collection and processing. The company provides expert guidance to help businesses effectively leverage data for future success.

    biir.fr
    Webstránka
    2018
    Rok založenia
    10
    # Zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre BiiR

    Súvisiace spoločnosti

    • DoorDash
    • Amazon
    • Uber
    • Spotify
    • Microsoft
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje