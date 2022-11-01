Adresár Spoločností
BHP
BHP Platy

Platový rozsah BHP sa pohybuje od $58,621 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $194,281 pre Računovodja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BHP. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $103K

Polno-stack programski inženir

Računovodja
$194K
Razvoj podjetja
$121K

Znanstvenik podatkov
$128K
Geološki inženir
$156K
Strojni inženir
$78.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$88.5K
Strojni inženir
$138K
Oblikovalec izdelkov
$101K
Vodja izdelka
$142K
Vodja projekta
$159K
Prodaja
$58.6K
Arhitekt rešitev
$94.2K
Tehnični vodja programa
$181K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BHP je Računovodja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $194,281. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BHP je $124,515.

