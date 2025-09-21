Imenik podjetij
Mediana Oblikovalec izdelkov nadomestila in United States pri Betterment znaša skupaj $126K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Betterment. Nazadnje posodobljeno: 9/21/2025

Mediani paket
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
Skupaj na leto
$126K
Raven
L3
Osnovna plača
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$6K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Betterment?

$160K

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Prispevaj

Pogosta vprašanja

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Oblikovalec izdelkov در Betterment in United States برابر کل دستمزد سالانه $156,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Betterment برای نقش Oblikovalec izdelkov in United States برابر $120,000 است.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Betterment

