Bestow
Bestow Platy

Platový rozsah Bestow sa pohybuje od $34,423 v celkovej kompenzácii ročne pre Gradbeni inženir na spodnom konci do $172,891 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bestow. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Gradbeni inženir
$34.4K
Oblikovalec izdelkov
$134K
Vodja izdelka
$173K

Razvijalec programske opreme
$125K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Bestow je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $172,891. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Bestow je $129,875.

