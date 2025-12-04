Imenik podjetij
Berkeley Lab
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Strojni inženir

  • Vse plače Strojni inženir

Berkeley Lab Strojni inženir Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Berkeley Lab. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Potrebujemo samo še 4 več Strojni inženir prijavs pri Berkeley Lab za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Berkeley Lab?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Strojni inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Berkeley Lab in United States znaša letno skupno plačilo $96,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Berkeley Lab za vlogo Strojni inženir in United States je $72,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Berkeley Lab

Povezana podjetja

  • LinkedIn
  • Roblox
  • Snap
  • Square
  • Google
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkeley-lab/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.