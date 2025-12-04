Imenik podjetij
Berkadia
Berkadia Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in United States pri Berkadia se giblje od $292K do $425K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Berkadia. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$335K - $382K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$292K$335K$382K$425K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Berkadia?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Berkadia in United States znaša letno skupno plačilo $424,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Berkadia za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $291,600.

