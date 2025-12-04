Imenik podjetij
Bentley Systems
Bentley Systems Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in United Kingdom pri Bentley Systems se giblje od £41K do £57.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bentley Systems. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$59K - $69.5K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$55.1K$59K$69.5K$76.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Bentley Systems?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Bentley Systems in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £57,110. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bentley Systems za vlogo Oblikovalec produktov in United Kingdom je £41,002.

Drugi viri

