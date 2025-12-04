Imenik podjetij
BenQ
BenQ Tehnični pisec Plače

Povprečno Tehnični pisec skupno nadomestilo in Taiwan pri BenQ se giblje od NT$682K do NT$954K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete BenQ. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$24.2K - $29.3K
Taiwan
Običajen razpon
Možen razpon
$22.3K$24.2K$29.3K$31.1K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri BenQ?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični pisec pri BenQ in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$953,739. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BenQ za vlogo Tehnični pisec in Taiwan je NT$682,417.

Drugi viri

