BenQ
BenQ Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Taiwan pri BenQ znaša skupaj NT$1.16M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete BenQ. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Mediani paket
company icon
BenQ
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Skupaj na leto
$37.8K
Raven
P3
Osnovna plača
$31.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$6.5K
Leta v podjetju
6 Leta
Leta izkušenj
9 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri BenQ?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri BenQ in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$1,272,519. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BenQ za vlogo Programski inženir in Taiwan je NT$1,156,346.

