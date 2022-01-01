Imenik podjetij
Benevity
Benevity Plače

Plače Benevity se gibljejo od $40,275 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $128,036 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Benevity. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programski inženir
Median $91.3K

Full-Stack programski inženir

Oblikovalec produktov
Median $87.3K
Vodja produktov
Median $92.3K

Vodja programskega inženirstva
Median $128K
Poslovni analitik
$72.3K
Služba za stranke
$40.3K
Vodja programov
$58.9K
Arhitekt rešitev
$91.5K
Vodja tehničnih programov
$53.9K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Benevity so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Benevity je Vodja programskega inženirstva z letnim skupnim plačilom $128,036. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Benevity je $87,266.

Drugi viri