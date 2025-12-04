Imenik podjetij
Benefitfocus
Povprečno Vodja tehničnih programov skupno nadomestilo in United States pri Benefitfocus se giblje od $112K do $159K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Benefitfocus. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

$127K - $144K
$112K$127K$144K$159K
Kakšne so karierne stopnje pri Benefitfocus?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Benefitfocus in United States znaša letno skupno plačilo $159,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Benefitfocus za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $112,050.

