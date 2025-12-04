Imenik podjetij
Benefitfocus
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja projektov

  • Vse plače Vodja projektov

Benefitfocus Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in United States pri Benefitfocus se giblje od $71.4K do $99.5K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Benefitfocus. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$76.5K - $90.1K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Vodja projektov prijavs pri Benefitfocus za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Benefitfocus?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja projektov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri Benefitfocus in United States znaša letno skupno plačilo $99,450. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Benefitfocus za vlogo Vodja projektov in United States je $71,400.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Benefitfocus

Povezana podjetja

  • Alight Solutions
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • NetSuite
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benefitfocus/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.