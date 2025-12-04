Imenik podjetij
Bending Spoons
Bending Spoons Vodja produktov Plače

Povprečno Vodja produktov skupno nadomestilo in United States pri Bending Spoons se giblje od $48.6K do $70.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bending Spoons. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$55.8K - $63.6K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$48.6K$55.8K$63.6K$70.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Bending Spoons?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Bending Spoons in United States znaša letno skupno plačilo $70,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bending Spoons za vlogo Vodja produktov in United States je $48,600.

