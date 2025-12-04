Imenik podjetij
Bending Spoons
Povprečno Trženje skupno nadomestilo in Italy pri Bending Spoons se giblje od €40.4K do €55.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bending Spoons. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$50.6K - $60K
Italy
Običajen razpon
Možen razpon
$46.7K$50.6K$60K$63.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Bending Spoons?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Trženje pri Bending Spoons in Italy znaša letno skupno plačilo €55,322. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bending Spoons za vlogo Trženje in Italy je €40,409.

