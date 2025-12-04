Imenik podjetij
Bend Health
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Grafični oblikovalec

  • Vse plače Grafični oblikovalec

Bend Health Grafični oblikovalec Plače

Povprečno Grafični oblikovalec skupno nadomestilo in United States pri Bend Health se giblje od $58.1K do $81.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bend Health. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$63K - $76.3K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Grafični oblikovalec prijavs pri Bend Health za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Bend Health?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Grafični oblikovalec ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Grafični oblikovalec pri Bend Health in United States znaša letno skupno plačilo $81,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bend Health za vlogo Grafični oblikovalec in United States je $58,100.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Bend Health

Povezana podjetja

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Intuit
  • Dropbox
  • SoFi
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bend-health/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.