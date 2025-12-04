Programski inženir nadomestilo in United States pri Benchling se giblje od $198K na year za L1 do $483K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $315K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Benchling. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Benchling so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
