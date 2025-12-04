Imenik podjetij
Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in Canada pri Bench Accounting se giblje od CA$234K do CA$319K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bench Accounting. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$181K - $219K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$169K$181K$219K$231K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Bench Accounting?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Bench Accounting in Canada znaša letno skupno plačilo CA$318,982. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bench Accounting za vlogo Vodja programskega inženirstva in Canada je CA$233,737.

