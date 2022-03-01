Adresár Spoločností
Bench Accounting
Bench Accounting Platy

Platový rozsah Bench Accounting sa pohybuje od $56,060 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $199,826 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Bench Accounting. Naposledy aktualizované: 8/26/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $102K

Polno-stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $76.5K
Služba za stranke
$57.3K

Vodja izdelka
Median $75K
Prodaja
$56.1K
Vodja razvoja programske opreme
$200K
Často kladené otázky

El rol més ben pagat informat a Bench Accounting és Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $199,826. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Bench Accounting és de $75,747.

