Povprečno Vodja podatkovne znanosti skupno nadomestilo in United States pri BEN se giblje od $180K do $257K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete BEN. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$207K - $242K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$180K$207K$242K$257K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri BEN?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja podatkovne znanosti pri BEN in United States znaša letno skupno plačilo $257,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BEN za vlogo Vodja podatkovne znanosti in United States je $180,400.

