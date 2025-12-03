Imenik podjetij
Belvedere Trading
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Informacijski tehnolog (IT)

  • Vse plače Informacijski tehnolog (IT)

Belvedere Trading Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Belvedere Trading se giblje od $99.1K do $136K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Belvedere Trading. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$107K - $127K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$99.1K$107K$127K$136K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Informacijski tehnolog (IT) prijavs pri Belvedere Trading za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Belvedere Trading?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Informacijski tehnolog (IT) ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Belvedere Trading znaša letno skupno plačilo $135,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Belvedere Trading za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $99,120.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Belvedere Trading

Povezana podjetja

  • Vista Equity Partners
  • Bank of America Merrill Lynch
  • TD Ameritrade
  • MassMutual
  • Susquehanna International Group
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/belvedere-trading/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.