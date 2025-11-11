Imenik podjetij
Bell Integrator
Mediana QA programski inženir nadomestila in Russia pri Bell Integrator znaša skupaj RUB 1.31M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bell Integrator. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Mediani paket
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Skupaj na leto
RUB 1.31M
Raven
Middle
Osnovna plača
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Bell Integrator?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za QA programski inženir pri Bell Integrator in Russia znaša letno skupno plačilo RUB 3,204,203. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bell Integrator za vlogo QA programski inženir in Russia je RUB 1,307,376.

