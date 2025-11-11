Imenik podjetij
Bell Integrator
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Frontend programski inženir

  • Moscow Metro Area

Bell Integrator Frontend programski inženir Plače v Moscow Metro Area

Mediana Frontend programski inženir nadomestila in Moscow Metro Area pri Bell Integrator znaša skupaj RUB 1.91M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bell Integrator. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Mediani paket
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Skupaj na leto
RUB 1.91M
Raven
Software Engineer
Osnovna plača
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Frontend programski inženir pri Bell Integrator in Moscow Metro Area znaša letno skupno plačilo RUB 2,636,829. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bell Integrator za vlogo Frontend programski inženir in Moscow Metro Area je RUB 1,910,169.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Bell Integrator

Povezana podjetja

  • Tesla
  • Google
  • Amazon
  • Snap
  • PayPal
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri