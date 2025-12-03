Imenik podjetij
Bell Integrator
Bell Integrator Poslovni analitik Plače

Povprečno Poslovni analitik skupno nadomestilo in Russia pri Bell Integrator se giblje od RUB 1.91M do RUB 2.71M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bell Integrator. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$27.8K - $32.9K
Russia
Običajen razpon
Možen razpon
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Bell Integrator?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Bell Integrator in Russia znaša letno skupno plačilo RUB 2,707,436. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bell Integrator za vlogo Poslovni analitik in Russia je RUB 1,906,977.

Izbrane službe

Drugi viri

