Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in Canada pri Bell Flight se giblje od CA$118K do CA$165K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Bell Flight. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$92.2K - $107K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$85.2K$92.2K$107K$119K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Bell Flight?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Bell Flight in Canada znaša letno skupno plačilo CA$164,906. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Bell Flight za vlogo Arhitekt rešitev in Canada je CA$117,790.

