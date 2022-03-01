Adresár Spoločností
Belcan Platy

Platový rozsah Belcan sa pohybuje od $54,018 v celkovej kompenzácii ročne pre Letalski inženir na spodnom konci do $120,600 pre Tehnični vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Belcan. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Strojni inženir
Median $105K
Razvijalec programske opreme
Median $68.9K
Letalski inženir
$54K

Človeški viri
Median $100K
Informacijski tehnolog (IT)
$80.4K
Tehnični vodja programa
$121K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Belcan je Tehnični vodja programa at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $120,600. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Belcan je $90,200.

