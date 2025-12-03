Imenik podjetij
BeiGene
BeiGene Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in United States pri BeiGene se giblje od $159K do $217K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete BeiGene. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$172K - $204K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$159K$172K$204K$217K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri BeiGene?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri BeiGene in United States znaša letno skupno plačilo $217,350. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BeiGene za vlogo Vodja projektov in United States je $158,760.

Drugi viri

