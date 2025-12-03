Imenik podjetij
Behavox
Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in United Kingdom pri Behavox se giblje od £114K do £156K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Behavox. Nazadnje posodobljeno: 12/3/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$166K - $197K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$153K$166K$197K$209K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Behavox?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Behavox in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £155,882. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Behavox za vlogo Vodja programskega inženirstva in United Kingdom je £113,862.

Drugi viri

