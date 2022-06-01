Adresár Spoločností
Beamery
Beamery Platy

Platový rozsah Beamery sa pohybuje od $68,805 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $199,995 pre Prodajni inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Beamery. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $116K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Uspeh strank
$142K
Človeški viri
$131K

Oblikovalec izdelkov
$68.8K
Vodja izdelka
$76.6K
Kadrovik
$97.8K
Prodajni inženir
$200K
Vodja razvoja programske opreme
$151K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$88.9K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Beamery je Prodajni inženir at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $199,995. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Beamery je $116,390.

