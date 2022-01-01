Imenik podjetij
Beachbody
Beachbody Plače

Plače Beachbody se gibljejo od $116,000 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $208,950 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Beachbody. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Median $139K
Podatkovni znanstvenik
Median $116K
Vodja izdelkov
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Vodja programskega inženiringa
$209K
Vodja tehniškega programa
$170K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Beachbody je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $208,950. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Beachbody je $148,920.

