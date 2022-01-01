Imenik podjetij
BDO
BDO Plače

Plače BDO se gibljejo od $8,150 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $179,295 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BDO. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Median $86.5K

Inženir podatkov

Svetovalni upravni strokovnjak
Median $68.1K
Računovodja
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Administrativni asistent
$91.8K
Poslovni analitik
$55.2K
Podatkovni analitik
$79K
Vodja podatkovne znanosti
$87K
Podatkovni znanstvenik
$64.7K
Finančni analitik
$40.5K
Človeški viri
$77.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$42.9K
Naložbeni bančnik
$45.2K
Vodja izdelkov
$61.7K
Vodja projekta
$179K
Prodaja
$113K
Arhitekt rešitev
$62.5K

Arhitekt podatkov

Vodja tehniškega programa
$135K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at BDO is Vodja projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO is $68,082.

Drugi viri