BDO USA Platy

Platový rozsah BDO USA sa pohybuje od $79,395 v celkovej kompenzácii ročne pre Poslovni analitik na spodnom konci do $189,050 pre Vodja partnerjev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BDO USA. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Računovodja
Median $108K

Davčni računovodja

Revizor

Razvijalec programske opreme
Median $85K
Svetovalec za upravljanje
Median $89K

Poslovni analitik
$79.4K
Vodja partnerjev
$189K
Vodja izdelka
$144K
Vodja projekta
$152K
Arhitekt rešitev
$151K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BDO USA je Vodja partnerjev at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $189,050. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BDO USA je $126,138.

