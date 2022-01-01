Imenik podjetij
BD Plače

Plače BD se gibljejo od $12,361 skupnega letnega nadomestila za Ustanovitelj na spodnjem koncu do $230,840 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BD. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Median $125K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Strojni inženir
Median $95K

Inženir kakovosti

Biomedicinski inženir
Median $107K

Poslovni analitik
Median $90K
Podatkovni analitik
Median $97.5K
Podatkovni znanstvenik
Median $145K
Vodja tehniškega programa
Median $205K
Vodja projekta
Median $110K
Prodaja
Median $195K
Trženje
Median $212K
Vodja izdelkov
Median $126K
Računovodja
$121K
Poslovne operacije
$80.6K
Služba za stranke
$25K
Elektroinženir
$93.3K
Finančni analitik
$197K
Ustanovitelj
$12.4K
Geološki inženir
$94.9K
Človeški viri
$186K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $200K
Oblikovalec izdelkov
$122K
Vodja programa
$124K
Kadrovik
$68.3K
Regulatorne zadeve
$90.8K
Analitik kibernetske varnosti
$209K
Vodja programskega inženiringa
$231K
Arhitekt rešitev
$128K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri BD je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $230,840. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BD je $122,400.

Drugi viri