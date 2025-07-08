Imenik podjetij
BCP Plače

Plače BCP se gibljejo od $13,186 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $75,745 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BCP. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Median $36K

Backend programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $43K
Poslovni analitik
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informacijski tehnolog (IT)
$13.2K
Vodja izdelkov
$75.7K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BCP on Vodja izdelkov at the Common Range Average level aastase kogutasuga $75,745. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BCP keskmine aastane kogutasu on $36,005.

