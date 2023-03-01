Adresár Spoločností
BCLC
BCLC Platy

Platový rozsah BCLC sa pohybuje od $55,302 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančni analitik na spodnom konci do $94,033 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BCLC. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $66.9K
Računovodja
$59.1K
Finančni analitik
$55.3K

Človeški viri
$62.1K
Informacijski tehnolog (IT)
$70.2K
Vodja izdelka
$94K
Najvyššie platená pozícia nahlásená v BCLC je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $94,033. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BCLC je $64,519.

