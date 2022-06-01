Imenik podjetij
BCE Plače

Plače BCE se gibljejo od $38,868 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $125,819 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BCE. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Inženir podatkov

Podatkovni znanstvenik
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Vodja izdelkov
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Arhitekt rešitev
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arhitekt podatkov

Analitik kibernetske varnosti
Median $72.7K
Poslovni analitik
Median $59.3K
Prodaja
Median $38.9K
Podatkovni analitik
Median $60.8K
Finančni analitik
Median $62.5K
Trženje
Median $60.6K
Vodja programskega inženiringa
Median $108K
Oblikovalec izdelkov
Median $54.9K
Vodja tehniškega programa
Median $79.7K
Računovodja
$69.2K

Tehnični računovodja

Poslovne operacije
$62.5K
Vodja podatkovne znanosti
$108K
Trženjske operacije
$60.7K
Vodja projekta
$79.6K
Podpora prodaji
$54.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri BCE je Vodja izdelkov at the CP4 level z letnim skupnim plačilom $125,819. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri BCE je $72,645.

