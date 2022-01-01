Imenik podjetij
BBVA USA
BBVA USA Plače

Plače BBVA USA se gibljejo od $59,352 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $177,383 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BBVA USA. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
$162K
Človeški viri
$59.4K
Programski inženir
$86K

Vodja programskega inženiringa
$177K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at BBVA USA is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,383. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBVA USA is $123,776.

