BBC Plače

Plače BBC se gibljejo od $23,231 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $137,102 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BBC. Zadnja posodobitev: 9/5/2025

$160K

Programski inženir
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $134K
Vodja programskega inženiringa
Median $137K

Računovodja
$52.1K
Poslovni analitik
$89.4K
Podatkovni analitik
$69K
Podatkovni znanstvenik
$82.9K
Človeški viri
$66.3K
Informacijski tehnolog (IT)
$64.7K
Strojni inženir
$70.2K
Oblikovalec izdelkov
$23.2K
Arhitekt rešitev
$121K
UX raziskovalec
$62.7K
Pogosta vprašanja

Najwyżej płatnym stanowiskiem w BBC jest Vodja programskega inženiringa z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $137,102. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w BBC wynosi $69,014.

