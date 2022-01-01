Change
Prijava
Registracija
Vsi podatki
Po lokaciji
Po podjetju
Po nazivu
Kalkulator plač
Grafični prikazi
Preverjene plače
Pripravništva
Podpora pri pogajanjih
Primerjaj ugodnosti
Kdo zaposluje
Poročilo o plačah 2024
Najbolje plačana podjetja
Integriraj
Blog
Mediji
Google
Razvijalec programske opreme
Vodja izdelka
Območje Nju Jorka
Podatkovni znanstvenik
Poglej posamezne podatkovne točke
Levels FYI Logo
Plače
📂 Vsi podatki
🌎 Po lokaciji
🏢 Po podjetju
🖋 Po nazivu
🏭️ Po panogi
📍 Toplotna karta plač
📈 Grafični prikazi
🔥 Percentili v realnem času
🎓 Pripravništva
❣️ Primerjaj ugodnosti
🎬 Poročilo o plačah 2024
🏆 Najbolje plačana podjetja
💸 Izračunaj stroške sestanka
#️⃣ Kalkulator plač
Prispevaj
Dodaj plačo
Dodaj ugodnosti podjetja
Dodaj preslikavo ravni
Službe
Storitve
Storitve za kandidate
💵 Coaching za pogajanja
📄 Pregled življenjepisa
🎁 Podari pregled življenjepisa
Za delodajalce
Interaktivne ponudbe
Percentili v realnem času 🔥
Benchmarking nadomestil
Za akademske raziskave
Nabor podatkov o nadomestilih
Skupnost
← Imenik podjetij
BBC
Delate tukaj?
Zahtevajte vaše podjetje
Pregled
Plače
Ugodnosti
Službe
Novo
Klepet
BBC Ugodnosti
Dodaj ugodnosti
Primerjaj
Zavarovanje, zdravje in dobro počutje
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Life Insurance
2x base salary
Employee Assistance Program
Health Insurance
Disability Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Gym Discount
Dom
Business Travel Insurance
Prikaži podatke kot tabelo
BBC Dodatki in ugodnosti
Ugodnost
Opis
PTO (Vacation / Personal Days)
25 days
Life Insurance
2x base salary
Employee Assistance Program
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Business Travel Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Izbrane službe
Ni najdenih izbranih služb za BBC
Povezana podjetja
The Telegraph
Bertelsmann
Findmypast
YouView
Viacom18
Prikaži vsa podjetja ➜
Drugi viri
Letno poročilo o plačah
Izračunaj skupno plačilo