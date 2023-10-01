BayWa Plače

Plače BayWa se gibljejo od $66,221 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $194,025 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri BayWa . Zadnja posodobitev: 11/19/2025