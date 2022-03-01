Imenik podjetij
Babbel
Babbel Plače

Plače Babbel se gibljejo od $63,584 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $114,637 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Babbel. Zadnja posodobitev: 10/17/2025

Programski inženir
Median $87.9K

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $115K
Poslovni analitik
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Podatkovni analitik
$63.6K
Človeški viri
$83.9K
Trženje
$70.7K
Oblikovalec izdelkov
$68.4K
Vodja izdelkov
$75.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Babbel je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $114,637. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Babbel je $79,850.

Drugi viri