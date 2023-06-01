Imenik podjetij
Ayar Labs
Ayar Labs Plače

Plače Ayar Labs se gibljejo od $115,575 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $316,410 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ayar Labs. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

$160K

Strojni inženir
Median $175K
Poslovni razvoj
$316K
Programski inženir
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ayar Labs je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $316,410. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ayar Labs je $175,000.

