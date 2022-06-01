Imenik podjetij
Aya Healthcare
Aya Healthcare Plače

Plače Aya Healthcare se gibljejo od $110,744 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $237,180 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu.

Programski inženir
Median $175K

Full-Stack programski inženir

Vodja produktov
Median $165K
Oblikovalec produktov
$111K

Vodja projektov
$131K
Kadrovik
$146K
Vodja programskega inženirstva
$237K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Aya Healthcare je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $237,180. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aya Healthcare je $155,481.

Drugi viri