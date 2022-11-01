Adresár Spoločností
Avidbots
Avidbots Platy

Platový rozsah Avidbots sa pohybuje od $92,263 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja izdelka na spodnom konci do $121,187 pre Operacije kadrov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avidbots. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $93.7K
Operacije kadrov
$121K
Vodja izdelka
$92.3K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Avidbots je Operacije kadrov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $121,187. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Avidbots je $93,655.

