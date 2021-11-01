Imenik podjetij
Aviatrix
Aviatrix Plače

Plače Aviatrix se gibljejo od $81,397 skupnega letnega nadomestila za Uspeh strank na spodnjem koncu do $301,500 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Aviatrix. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack programski inženir

Omrežni inženir

Uspeh strank
$81.4K
Prodajni inženir
$219K

Arhitekt rešitev
$302K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Aviatrix so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Aviatrix je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $301,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Aviatrix je $233,200.

