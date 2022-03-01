Imenik podjetij
AVEVA Plače

Plače AVEVA se gibljejo od $26,427 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $209,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri AVEVA. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $209K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $111K

Trženje
Median $120K
Služba za stranke
$147K
Podatkovni znanstvenik
$99.5K
Finančni analitik
$102K
Oblikovalec izdelkov
$100K
Vodja izdelkov
$128K
Vodja programa
$67.2K
Vodja projekta
$92.2K
Prodaja
$26.4K
Arhitekt rešitev
$113K
Vodja tehniškega programa
$148K
Pogosta vprašanja

