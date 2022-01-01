Imenik podjetij
Avenue Code
Avenue Code Plače

Plače Avenue Code se gibljejo od $22,038 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $201,000 za Vodja projekta na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Avenue Code. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
Median $30.1K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $95.9K
Poslovni analitik
$111K

Oblikovalec izdelkov
$39.6K
Vodja projekta
$201K
Kadrovik
$22K
Vodja programskega inženiringa
$52.3K
Arhitekt rešitev
$71.6K
UX raziskovalec
$135K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Avenue Code je Vodja projekta at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Avenue Code je $71,640.

Drugi viri