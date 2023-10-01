Imenik podjetij
Avature
Avature Plače

Plače Avature se gibljejo od $2,841 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $119,400 za Besedilni pisec na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Avature. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
Median $20.1K
Besedilni pisec
$119K
Služba za stranke
$2.8K

Informacijski tehnolog (IT)
$18.4K
Strojni inženir
$41.4K
Oblikovalec izdelkov
$28.3K
Vodja izdelkov
$52.4K
Vodja projekta
$8.4K
Vodja programskega inženiringa
$64.9K
Arhitekt rešitev
$77.4K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Avature is Besedilni pisec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $119,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avature is $34,882.

