Avantus Federal
  • Plače
  • Podatkovni znanstvenik

  • Vse plače Podatkovni znanstvenik

Avantus Federal Podatkovni znanstvenik Plače

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in United States pri Avantus Federal znaša skupaj $100K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Avantus Federal. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Skupaj na leto
$100K
Raven
1
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Avantus Federal?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

