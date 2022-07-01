Adresár Spoločností
AvantStay Platy

Platový rozsah AvantStay sa pohybuje od $104,520 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja razvoja programske opreme na spodnom konci do $122,400 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci.

$160K

Človeški viri
$107K
Razvijalec programske opreme
$122K
Vodja razvoja programske opreme
$105K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AvantStay je Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $122,400. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AvantStay je $106,530.

Ďalšie zdroje