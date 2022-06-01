Adresár Spoločností
Avant
Avant Platy

Platový rozsah Avant sa pohybuje od $99,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Oblikovalec izdelkov na spodnom konci do $306,626 pre Vodja znanosti podatkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Avant. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $150K
Vodja izdelka
Median $110K
Analitik podatkov
$101K

Vodja znanosti podatkov
$307K
Znanstvenik podatkov
$181K
Oblikovalec izdelkov
$99.5K
Vodja razvoja programske opreme
$285K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Avant je Vodja znanosti podatkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $306,626. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Avant je $150,000.

